Amasya'da lise öğrencileri Gazze'ye destek için oyuncak kermesi düzenledi

Amasya'da, Gazze'ye destek amacıyla Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyuncak kermesi düzenlendi.





Okulda öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle düzenlenen kermeste, öğrencilerin kendi aralarında topladığı oyuncaklar satışa sunuldu.



Okul öğretmenlerinden Mücahit Öztürk, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.



Tarihi, dini ve insani bir sorumluluk bilinciyle Anadolu'dan Gazze'ye "merhamet köprüsü" kurduklarını vurgulayan Öztürk, "7 Ekim olayları başladığı günden beri okulumuzda Gazze'yi gündemimizde tutmaya çalışıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimiz kendilerine ait oyuncakları topladı, burada sergiledik ve onları satacağız. Bu satıştan elde ettiğimiz geliri de Gazzeli kardeşlerimize ulaştıracağız. Onların maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz." dedi.



Kermese katılan öğrencilerden Sait Ali Balcı ise kermesten oyuncak alarak Gazzeli çocuklara ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalışacaklarını kaydetti.



Kermesten elde edilecek gelir, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Gazze yararına kullanılacak.

