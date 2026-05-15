        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da "Orta Karadeniz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı" başladı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Orta Karadeniz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı" düzenlenen törenle kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Merzifon Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen fuarda, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'dan 80'e yakın firma yer alıyor.

        Kaymakam Ahmet Karaaslan, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın sektörlere ve çiftçilere bereket getirmesini diledi.

        Amasya'nın bereketli topraklarının Türkiye'nin ekonomisine ve üretimine ciddi katkı sağladığını anlatan Karaaslan, bu toprakların kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

        Karaaslan, "Bölgemiz tarıma çok elverişli. Türkiye genelinde bu bölge hem sulamada hem de tarımsal üretimde çok iyi. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı'nın bölge ekonomisine ve ticari hareketliliğe önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise fuarın, tarımın, üretimin, emeğin ve bölgesel kalkınmanın en güçlü buluşma noktalarından biri olduğunu belirterek, "Bu fuar, bölgenin tarım gücünü, üretim kapasitesini ve ekonomik potansiyelini ortaya koyan büyük bir vizyon organizasyonudur." ifadesini kullandı.


        Daha sonra, Kaymakam Karaaslan ve beraberindekiler, fuarın açılış kurdelesini kesip, stantları ziyaret etti.

        Tarım makineleri, traktör, dron, yöresel ürünler ile hayvan çadırlarının da yer aldığı fuar, 17 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

