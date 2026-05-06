        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da polis, boğazına yiyecek takılan vatandaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekibi, boğazına yiyecek takılan vatandaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Ekmek fırını çalışanı Berke Can Güney, Cumhuriyet Meydanı'nda park halindeki polis otosunun önüne aracını durdurarak, polis memurlarından boğazını işaret ederek yardım istedi.

        Polis memuru, Güney’e Heimlich manevrası uygulayarak, boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.

        Amasya Valiliği, olayın güvenlik kamerası görüntüsünü "Doğru ve zamanında ilk yardım hayat kurtarır" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Paylaşımda, "Sağlık durumu iyi olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, aldıkları ilk yardım eğitimini başarıyla icra eden ve her ihtiyaç duyulduğunda halkımızın yanında olan polis memurlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

