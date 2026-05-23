Amasya'da sağanak etkili oldu
Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte kuvvetli yağış gün boyunca etkili oldu. Sağanağın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar yolda güçlükle ilerledi.
Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkın meydana geldi.
Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
Yağışın etkisini aralıklarla sürdürdüğü kentte AFAD, polis ve belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.