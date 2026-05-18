Amasya'da sel ve taşkın riskine karşı çarşamba günü eğitime ara verildi
Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 20 Mayıs Çarşamba günü için eğitime ara verildiği bildirildi.
Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 20 Mayıs Çarşamba günü için eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.
Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceği ifade edildi.
Açıklamada, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.