        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı

        Amasya'da seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı

        Amasya'da etkili olan yağış nedeniyle taşan Yeşilırmak, tarım arazilerini ve seraları sular altında bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Kent merkezine bağlı Ziyaret beldesi, Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız ve Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice mahallesinde 5 bin 850 dekar tarım arazisi taşkından etkilendi.


        Aksalur köyünde serada sebze meyve üretimi yapan Fehmi Sığırcı, "Bu, Allah'tan gelen bir afet. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Irmak yatağının yükselip taşmasıyla gelen bir su. Şu anda da tahliye çalışması yapıyoruz ki ekmek teknemizi kurtaralım. Devletimiz, Amasya Valimiz, DSİ, AFAD, İl Özel İdare ekiplerimiz seferber oldu. Bu bölgedeler. Ben devlet büyüklerimle gurur duyuyorum. Vatandaşın yanında yer aldılar. Vatandaşın bir nebze de olsa yarasını sarmaya çalışıyorlar." dedi.

        Çiftçi Mustafa Türkmen de "Yeşilırmak'ımızın su taşkınlarından dolayı seralarımız komple su altında kaldı. Bu konuda devletimizin bizlere el atmasını önemle rica ediyoruz." diye konuştu.

        Amasya Valiliği, zarar tespit ve iyileştirme çalışmalarının ilgili kurumların tüm teknik ve personel kapasitesi kullanılarak sürdürüldüğünü bildirdi.

        Taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ırmak ve dere yataklarında ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı üst seviyede dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

