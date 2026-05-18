Amasya'da su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi

Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi. Kentte Yeşilırmak Nehri'nin taşması sonucu Büyükkızılca köyünde bulunan bazı seraları ve ekili tarım arazilerini su bastı. Bölgede yaşanan taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi. Öte yandan, DSİ ekiplerince kent merkezinin Ataşehir mevkisinde Yeşilırmak'taki taşkın riski nedeniyle gezi yolu kenarına toprakla set örüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.