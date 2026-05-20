Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da taşkın riskine karşı alınan tedbirler değerlendirildi

        Amasya'da taşkın riskine karşı alınan tedbirler değerlendirildi

        Amasya'da son dönemde etkili olan sağanak ve Tokat Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması nedeniyle Yeşilırmak ile bağlı dere yataklarında oluşabilecek taşkın riskine karşı alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 18:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da taşkın riskine karşı alınan tedbirler değerlendirildi

        Amasya'da son dönemde etkili olan sağanak ve Tokat Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması nedeniyle Yeşilırmak ile bağlı dere yataklarında oluşabilecek taşkın riskine karşı alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde, Vali Önder Bakan başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, bölgedeki son durum ve muhtemel taşkın senaryoları ele alındı.

        Vali Önder Bakan, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge genelinde yoğun yağışların ardından Yeşilırmak ve nehre bağlanan derelerin bazı noktalarında taşkınların meydana geldiğini, tarım arazileri ile seraların su altında kaldığını, kırsal altyapıda da hasar oluştuğunu söyledi.

        Oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla tüm kurumların sahada aralıksız çalıştığını vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:


        "Zarar tespit çalışmaları sonucunda 5 bin dekarın üzerinde tarım arazisi ve serada hasar meydana geldiği tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi adına gerekli süreçler titizlikle takip edilmektedir. Geçtiğimiz pazartesi günü de Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider ile ilgili bakanlık genel müdürlerimiz, Tokat’ın ardından Amasya ilimize intikal ederek çalışmaları yerinde incelemişlerdir."

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre bölge genelinde yağışların süreceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Bakan, Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselme eğiliminde olduğunu belirtti.

        Tokat Almus Barajı’ndan bu sabah itibarıyla su tahliyesinin başladığını ifade eden Vali Bakan, şu bilgileri paylaştı:

        "Bu durum, ilgili kurumlarımızın saha projeksiyonuna göre Yeşilırmak’taki su seviyesinin artması ve taşkınlar oluşması ihtimallerini dahil etmektedir. Ayrıca taşkın ihtimaline karşılık vatandaşlarımızı Yeşilırmak ile dere yataklarından uzak durmaları noktasında gerek AFAD üzerinden kısa mesajlar, sosyal medya üzerinden duyurular ve belediyeler ile camilerimizin anons sistemleri üzerinden, gerekse taşkın olması muhtemel köylerimizin muhtarlarıyla bir araya gelerek uyarı ve bilgilendirmeleri de yapmış bulunuyoruz."

        Güvenlik güçlerinin riskli bölgelerde önlemleri artırdığını ve devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu anlatan Bakan, "Bir kez daha vatandaşlarımızın muhtemel risklere karşı ırmak ve dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını, yalnızca valiliğimiz ile resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Bu vesileyle komşu ilimiz Tokat’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşanması muhtemel bu afeti bölgemizin en az hasarla atlatmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy MTAL'den "Gülümseyen Çocuklar Projesi"
        Gümüşhacıköy MTAL'den "Gülümseyen Çocuklar Projesi"
        Amasya'ya gelen şaşırıyor: Korna sesi yok, yollarda öncelik yayaların
        Amasya'ya gelen şaşırıyor: Korna sesi yok, yollarda öncelik yayaların
        Amasya'da bariyerin üstüne çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da bariyerin üstüne çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da öğrenciler özel gereksinimli bireylerin saç bakımını yaptı
        Amasya'da öğrenciler özel gereksinimli bireylerin saç bakımını yaptı
        Yeşilırmak kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Yeşilırmak kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Amasya'da 19 Mayıs kutlaması
        Amasya'da 19 Mayıs kutlaması