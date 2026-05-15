        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sağanak Yeşilırmak'ın debisini yükseltti

        Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak'ın debisi yükseldi, nehir kenarındaki gezi yolları sular altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü.

        Ataşehir mevkisinde nehrin taşma noktasına yaklaşık 1 metre mesafe kaldığı gözlendi.

        Irmaktaki yükselişi takip eden vatandaşlardan Hicabi Bağçuvan, su seviyesinin son yılların en yüksek noktasına ulaştığını belirterek, "Yaklaşık 15 yıl önce benzer bir yükselme olmuştu ama bu seferki gerçekten çok yüksek." dedi.

        - Valilikten "Üst seviye tedbir" uyarısı

        Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Yeşilırmak ve bağlı dere yataklarında su seviyesindeki artışın sürdüğü bildirildi. Vatandaşlardan ani taşkın ve sel riskine karşı üst seviyede tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

