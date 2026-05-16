Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da Yeşilırmak'ın taşması sonucu evleri ve tarım alanlarını su bastı

        Amasya'da Yeşilırmak'ın taşması sonucu evleri ve tarım alanlarını su bastı

        Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, Yeşilırmak Nehri'nin taşmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 13:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Yeşilırmak'ın taşması sonucu evleri ve tarım alanlarını su bastı

        Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, Yeşilırmak Nehri'nin taşmasına neden oldu.


        Kent merkezinin Ataşehir mevkisinde Yeşilırmak'ın yer yer taşması sonucu yürüyüş yollarında su seviyesi sınır noktaya ulaştı. Taşkın ihbarları üzerine bölgeye DSİ, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde vidanjörlerle tahliye çalışması başlatırken, DSİ ekipleri ise nehrin taşmasını engellemek amacıyla gezi yolu kenarına toprakla set ördü.

        Zabıta ekipleri ise nehir kenarına emniyet şeridi çekerek vatandaşları tehlikeli alanlardan uzak durmaları konusunda anonslarla uyardı.

        Nehrin taşması sonucu kent merkezindeki bazı ev ve iş yerleri ile Kızılca, Ovasaray, Aksalur, Saraycık ve Mamatlar köylerinde bulunan seraları ve ekili arazileri su bastı.

        Bölgede yaşanan taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!

        Benzer Haberler

        Amasya'da su taşkınları; seralar ve tarım arazileri zarar gördü
        Amasya'da su taşkınları; seralar ve tarım arazileri zarar gördü
        Üniversitelilerden 'Melek Filo' ile nefes kesen tatbikat
        Üniversitelilerden 'Melek Filo' ile nefes kesen tatbikat
        Amasya'da "Orta Karadeniz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı" başladı
        Amasya'da "Orta Karadeniz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı" başladı
        Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sağanak Yeşilırmak'ın deb...
        Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sağanak Yeşilırmak'ın deb...
        Gümüşhacıköy'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden yılsonu etkinliği düze...
        Gümüşhacıköy'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden yılsonu etkinliği düze...
        Amasya Valisi Bakan, Hamamözü'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi
        Amasya Valisi Bakan, Hamamözü'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi