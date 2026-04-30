Ateşin başında 61 yıldır demire şekil veriyor

TEVFİK ÖZTÜRK - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki demir ustası Kıbrıs gazisi Selami Nalcı, 61 yıldır baba mesleğini sürdürüyor.





İlçede kalan son iki demir ustasından biri olan Nalcı, 12 yaşında babasının yanında öğrendiği mesleğin ilçedeki son temsilcilerinden.



Kıbrıs gazisi Selami Nalcı, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı mesleği askerlikten sonra sürdürdüğünü söyledi.



Nalcı, "Bu mesleğe babamın yanında 12 yaşında başladım ve 61 yıldır devam ediyorum. Babamı 16 yaşında kaybettim. O günden sonra dükkanı tek başıma işletmeye başladım. Askerlik dönüşü de mesleğimi sürdürdüm." dedi.



Eskiden işlerin daha yoğun olduğunu vurgulayan Nalcı, "Mesleğe başladığım yıllarla bugünü kıyasladığımızda arada büyük fark var. O dönemlerde vatandaşın pancarı, tütünü vardı, işlerimiz yoğundu ve kazancımız daha iyiydi. Şimdi işler makineleşti, bizim işimiz ise bilek gücüne kaldı." diye konuştu.



- "Gençler bu işe heves etmiyor çünkü zor ve emek isteyen bir meslek"



Çırak yetişmemesinin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Nalcı, "Eskiden çırak bulabiliyorduk, şimdi ise bulamıyoruz. Bizden sonra bu mesleği yapacak kimse kalmayacak gibi görünüyor. Gençler bu işe heves etmiyor çünkü zor ve emek isteyen bir meslek." ifadelerini kullandı.



Nalcı, şöyle devam etti:



"Ben mesleğe başladığımda Taşova’da yaklaşık beş demir ustası vardı. Şimdi ise iki kişi kaldık. Bu mesleğin son temsilcileri biziz. Biz gittikten sonra yeni nesil bu işe bakmaz ve bizim mesleğimiz de kaybolmak üzere, bu mesleğin son devrelerini biz yaşıyoruz. Bu mesleğe heveslenen yok, bu meslek bilek gücü ile yapıldığı ve yorucu bir meslek olduğu için heves eden yok."



Yaşı ilerlediği için mesleği bırakmayı düşündüğünü de dile getiren Nalcı, "Şu an 73 yaşındayım. İki yıl daha çalışıp 75 yaşında bırakmayı düşünüyorum. Gençler daha çok masa başı işleri tercih ediyor, bu tür zanaatlara ilgi göstermiyor." diye konuştu.

