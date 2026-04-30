        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Ateşin başında 61 yıldır demire şekil veriyor

        Ateşin başında 61 yıldır demire şekil veriyor

        TEVFİK ÖZTÜRK - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki demir ustası Kıbrıs gazisi Selami Nalcı, 61 yıldır baba mesleğini sürdürüyor.

        Giriş: 30.04.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Ateşin başında 61 yıldır demire şekil veriyor

        TEVFİK ÖZTÜRK - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki demir ustası Kıbrıs gazisi Selami Nalcı, 61 yıldır baba mesleğini sürdürüyor.


        İlçede kalan son iki demir ustasından biri olan Nalcı, 12 yaşında babasının yanında öğrendiği mesleğin ilçedeki son temsilcilerinden.

        Kıbrıs gazisi Selami Nalcı, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı mesleği askerlikten sonra sürdürdüğünü söyledi.

        Nalcı, "Bu mesleğe babamın yanında 12 yaşında başladım ve 61 yıldır devam ediyorum. Babamı 16 yaşında kaybettim. O günden sonra dükkanı tek başıma işletmeye başladım. Askerlik dönüşü de mesleğimi sürdürdüm." dedi.

        Eskiden işlerin daha yoğun olduğunu vurgulayan Nalcı, "Mesleğe başladığım yıllarla bugünü kıyasladığımızda arada büyük fark var. O dönemlerde vatandaşın pancarı, tütünü vardı, işlerimiz yoğundu ve kazancımız daha iyiydi. Şimdi işler makineleşti, bizim işimiz ise bilek gücüne kaldı." diye konuştu.

        - "Gençler bu işe heves etmiyor çünkü zor ve emek isteyen bir meslek"

        Çırak yetişmemesinin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Nalcı, "Eskiden çırak bulabiliyorduk, şimdi ise bulamıyoruz. Bizden sonra bu mesleği yapacak kimse kalmayacak gibi görünüyor. Gençler bu işe heves etmiyor çünkü zor ve emek isteyen bir meslek." ifadelerini kullandı.

        Nalcı, şöyle devam etti:

        "Ben mesleğe başladığımda Taşova’da yaklaşık beş demir ustası vardı. Şimdi ise iki kişi kaldık. Bu mesleğin son temsilcileri biziz. Biz gittikten sonra yeni nesil bu işe bakmaz ve bizim mesleğimiz de kaybolmak üzere, bu mesleğin son devrelerini biz yaşıyoruz. Bu mesleğe heveslenen yok, bu meslek bilek gücü ile yapıldığı ve yorucu bir meslek olduğu için heves eden yok."

        Yaşı ilerlediği için mesleği bırakmayı düşündüğünü de dile getiren Nalcı, "Şu an 73 yaşındayım. İki yıl daha çalışıp 75 yaşında bırakmayı düşünüyorum. Gençler daha çok masa başı işleri tercih ediyor, bu tür zanaatlara ilgi göstermiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı

        Devrilen parke yüklü TIR'ın şoförü öldü
        Devrilen parke yüklü TIR'ın şoförü öldü
        Amasya Valisi Bakan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Amasya Valisi Bakan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Amasya'da kamyonun yerinden çıkan tekerleği mobilya mağazasına girdi
        Amasya'da kamyonun yerinden çıkan tekerleği mobilya mağazasına girdi
        Kamyonun fırlayan tekeri, mağazaya daldı; o anlar kamerada
        Kamyonun fırlayan tekeri, mağazaya daldı; o anlar kamerada
        Suluova'da sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
        Suluova'da sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
        Amasya'da kamyondan kopan teker mağazaya daldı
        Amasya'da kamyondan kopan teker mağazaya daldı