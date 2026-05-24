        Bayram trafiğinin yoğun güzergahı İstanbul-Samsun kara yolunda önlemler artırıldı

        Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

        Giriş: 24.05.2026 - 13:19
        Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunun Merzifon güzergahında yoğunluk oluşturuyor.

        Trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bölgede denetimlerini artırdı.

        Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması ve mola vermeleri konularında bilgilendirmede bulunuyor.

        Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 1506 emniyet ve jandarma personelinin 179 araçla sahada olacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

