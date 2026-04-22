        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için hazırlanan proje yüz güldürüyor

        Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için hazırlanan proje yüz güldürüyor

        MURAT ARSLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi Projesi" kapsamında akülü ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı ücretsiz yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Suluova Kaymakamlığı, ilçede engelli bireylerin arızalanan araçlarının bakım ve onarım süreçlerinde zorluk yaşadığının öğrenilmesi üzerine harekete geçti.

        Engelli bireylerin yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla "Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi Projesi" hazırlandı.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında, Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atölye kuruldu. Arızalı araçlar engelli bireylerin evlerinden ücretsiz servisle alınarak bakım ve onarımlarının ardından tekrar teslim edilmeye başlandı.

        - "Amacımız, engelli vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünü artırmak"

        Kaymakam Şafak Gürçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 70 engelli bireyin akülü veya tekerlekli sandalye kullandığını belirterek, bu araçların arıza ve bakım süreçlerinde vatandaşların ciddi zorluklar yaşadığını söyledi.

        Engelli bireylere yönelik kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gürçam, "Engelli vatandaşlarımızın kullandığı araçların bakım, onarım ve yedek parça değişimi gibi hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz. Ayrıca araçları evlerinden alıp tekrar teslim ediyoruz." dedi.

        Projenin, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade eden Gürçam, "Amacımız, engelli vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünü artırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak." diye konuştu.

        - "Bu hizmet bizim için çok önemli"

        Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz ise atölyenin ilçede önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayarak, "Yaklaşık 70 engelli vatandaşımız bu hizmetten yararlanabilecek. Araçlarını tamir ettirip kısa sürede günlük yaşamlarına dönebilecekler." ifadelerini kullandı.

        Engelli bireylerden Yunus Sarıkaya da akülü aracın günlük yaşamı için vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, "Bu araç benim bir ayağım. Olmadan hiçbir iş yapamıyorum. Bu hizmet bizim için çok önemli." dedi.

        Türkan Önen ise yalnız yaşadığını ve aracının arızalanması durumunda evden çıkamadığını ifade ederek, "Bu atölye sayesinde artık mağdur olmayacağız." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

