Göynücek'te üzüm bağlarda saha incelemeleri gerçekleştirildi

Amasya’nın Göynücek ilçesinde, Yüksek Sistem Bağ Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üretici bağlarında saha incelemeleri gerçekleştirildi.



Proje çerçevesinde, yapılan incelemelerde, asma gelişimi, uygulanan terbiye sistemi ve genel bağ sağlığı değerlendirildi.



Yetkililer, proje kapsamında sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaştırılmasıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir bağcılığın hedeflendiğini ifade etti.



Çalışmaların, bölgedeki üreticilerin verimliliğini artırmasının yanı sıra kaliteli üzüm üretimine de katkı sağlaması bekleniyor.

