Göynücek'te yoğun yağış sonrası tarım arazileri incelendi

Amasya’nınGöynücek ilçesine bağlı Tencirli Köyü’nde, etkili olan yoğun yağışların ardından tarım arazilerinde meydana gelen zararlar yerinde incelendi. Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, beraberindeki teknik personelle birlikte zarar gören parsellerde saha çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde üreticilerin yaşadığı olumsuzluklar değerlendirilirken, zarar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

