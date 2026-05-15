Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.





Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, İlçe Müftüsü Adem Verim, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Civek ve CHP İlçe Başkanı Kudret Taştan katıldı.



İlçe Müftüsü Adem Verim tarafından yapılan duanın ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 16 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Bilgisayar öğretmeni ve proje yürütücüsü Ömer Durmuş, öğrencilerin bilimsel düşünme ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, projelerin uzun süren çalışmalar sonucu hazırlandığını ifade etti.



Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.



