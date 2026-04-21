Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, vatandaşlarla bir araya geldi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, mahalle buluşmaları kapsamında Artıkabat Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaymakam Güneş, ziyarette mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatların verileceğini belirtti.



Programa, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Bayram Koca, Artıkabat Mahallesi Muhtarı Dilek Çoban ile kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.







