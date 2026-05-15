Gümüşhacıköy'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden yılsonu etkinliği düzenlendi

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğüne bağlı Hanife Saygılı 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından yılsonu kapanış etkinliği düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.



Dönem boyunca öğrendikleri duaları ve sureleri okuyan öğrenciler, hazırladıkları çeşitli gösterilerle katılımcılardan büyük beğeni topladı.



Programın açılış konuşmasını yapan Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, erken yaşta verilen din eğitiminin önemine değindi.





4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki rolünü vurgulayan Verim, eğitim sürecinde emeği geçen öğreticilere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.



Etkinlikte öğrencilerin heyecanına ortak olan Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, eğitimi başarıyla tamamlayan miniklere başarı belgelerini takdim etti.













