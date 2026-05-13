Gümüşhacıköy'de ceviz üreticilerine yönelik eğitim programı düzenlendi

Amasya Ceviz Üreticileri Birliği tarafından, ceviz üreticilerine yönelik “Toprak Yönetimi ve Bitki Besleme” konulu eğitim programı gerçekleştirildi.



Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya üreticilerle bir araya geldi.



Amasya Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Cem Tanrıver, programın açılışında yaptığı konuşmada, ceviz üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik eğitim çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.



Tanrıver, üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarıyla daha kaliteli ürün elde edebileceğini belirterek, eğitim programına katılan üreticilere teşekkür etti.



Programda Prof. Dr. Kızılkaya tarafından ceviz bahçelerinde toprak yapısının korunması, doğru gübreleme yöntemleri, bitki besleme teknikleri ve verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.



Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

