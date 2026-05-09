Gümüşhacıköy'de minik öğrencilere trafik eğitimi
–Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
–Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
Gerçekleştirilen programda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Emniyet personeli tarafından verilen eğitimde, karşıdan karşıya geçiş kuralları, trafik ışıklarının anlamı, emniyet kemeri kullanımı ve yayaların trafikte dikkat etmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı.
Program kapsamında toplam 110 öğrenciye trafik güvenliği konusunda temel bilgiler aktarılırken, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.
Yetkililer, Trafik Haftası dolayısıyla farklı yaş gruplarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.