Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Amasya'da protesto edildi

        Amasya'da vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 22:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) tarafından akşam namazının ardından Hz. Ömer Camisi'nin bahçesinde gösteri düzenlendi.

        Gösteride, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

        Gösteriye katılanlar adına açıklama yapan Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül, Akdeniz'de İsrail korsanlığına ve zulmüne "dur" dediklerini belirterek, insanlık onurunu savunmak, Gazze'deki mazlumların sesine ses katmak ve Akdeniz'in uluslararası sularında gerçekleşen hukuksuz saldırıyı telin etmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

        Gazze'deki gayriinsani ablukayı kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmak amacıyla 12 Nisan'da Barselona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, siyonist İsrail rejiminin alçakça saldırısına uğradığına işaret eden Akgül, "İsrail ordusu, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın Yunan kara sularının hemen yanı başında ve uluslararası sularda sivil yardım gemilerine saldırmıştır. 39 ülkeden gelen, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 345 aktivist, iletişimin kesilmesi suretiyle dünyadan koparılmış ve alıkonulmuştur. Bu eylem bir müdahale değil, düpedüz korsanlık ve insan kaçırma suçudur." ifadesini kullandı.

        Açıklamanın ardından protesto, yapılan dua ile son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Benzer Haberler

        Sulama kanalında ölü bulundu
        Sulama kanalında ölü bulundu
        Amasya'da ekiplerin aradığı kadının cenazesi sulama kanalında bulundu
        Amasya'da ekiplerin aradığı kadının cenazesi sulama kanalında bulundu
        GÜNCELLEME - Amasya'da kayıp kadının cesedi sulama kanalında bulundu
        GÜNCELLEME - Amasya'da kayıp kadının cesedi sulama kanalında bulundu
        Amasya'da kayıp kadın sulama kanalında aranıyor
        Amasya'da kayıp kadın sulama kanalında aranıyor
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan'dan esnaf ziyareti
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan'dan esnaf ziyareti
        Merzifon ADEM'de 80 kursiyere sertifika verildi
        Merzifon ADEM'de 80 kursiyere sertifika verildi