İstanbul-Samsun kara yolu Amasya geçişinde bayram trafiği yoğunluğu başladı
İstanbul-Samsun kara yolunun Amasya geçişinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun D100 kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.
Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde özellikle Amasya, Tokat, Sivas, Erzurum, Malatya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için denetimlerine devam etti.
Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri takmaları, sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
