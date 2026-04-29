        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri Amasya'da yaşayacak

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri Amasya'da yaşayacak

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ve öğrencileri unutulmadı.

        Giriş: 29.04.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anısına 10 zeytin fidanı dikti.

        Okul Müdürü Serkan Ünal, okul bahçesinde "Cennet Bahçesi" ismi verilen alana dikilen zeytin fidanlarının hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerini gelecek nesillere taşıyacağını belirtti.

        Ünal, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimiz için fidan diktik. Bu alana zeytin fidanı diktik, zeytin fidanı dikmemizdeki amacımız, zeytin fidanı ölümsüzlüğü temsil eder. Bizler de öğretmen ve öğrencilerimizin ölümsüz olduğunu ve sonsuza kadar bizimle yaşayacağını ifade etmek istedik. Burada amacımız bu üzücü olayda vefat eden öğretmen ve öğrencilerimizin nesiller boyunca Taşova ilçemizde unutulmadan hatıralarının yaşamasıdır." dedi.

        Programa, Kaymakam Salih Kartal, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Emniyet Müdürü Arif Çetin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

