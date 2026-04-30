Merzifon ADEM'de 80 kursiyere sertifika verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan el sanatları kursunu tamamlayan 80 kadın kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan ADEM'de düzenlenen törene Kaymakam Ahmet Karaaslan, Kaymakam Refiki Osman Şenbahar, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Turan, daire müdürleri ve kursiyerler katıldı. Karaaslan, kurslarda kadınların eğitim alarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Törenin sonunda davetliler, kurslarda üretilen kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinden açılan sergiyi gezdi.

