Merzifon Kaymakamı Karaaslan, koltuğunu öğrencilere devretti

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencilerine devretti.



Karaaslan, makamını Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Elif Su Gözaydın, Kaan Bera Koç ve İpek Şevval Artantaş’a bıraktı.



Temsili devir teslim töreninde öğrenciler, kısa süreliğine de olsa yönetim görevini üstlenmenin heyecanını yaşadı.



Karaaslan, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, millet iradesinin egemen kılındığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutladıklarını belirtti.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin, sevginin ve inancın en anlamlı ifadesi olduğunu aktaran Karaaslan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgiyle büyüyen çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.



