Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, koltuğunu öğrencilere devretti

        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, koltuğunu öğrencilere devretti

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencilerine devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaaslan, makamını Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Elif Su Gözaydın, Kaan Bera Koç ve İpek Şevval Artantaş’a bıraktı.

        Temsili devir teslim töreninde öğrenciler, kısa süreliğine de olsa yönetim görevini üstlenmenin heyecanını yaşadı.

        Karaaslan, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, millet iradesinin egemen kılındığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutladıklarını belirtti.

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin, sevginin ve inancın en anlamlı ifadesi olduğunu aktaran Karaaslan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgiyle büyüyen çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

