Merzifon Kaymakamı Karaaslan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, üniversite öğrencileriyle buluşarak, tavsiyelerde bulundu.
Karaaslan, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştiren program kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.
Fakültenin konferans salonunda düzenlenen söyleşide gençlerle sohbet eden Karaaslan, tecrübelerini paylaştı.
Gençlere kendilerini geliştirmelerini tavsiye eden Karaaslan, "Kendinizi mutlaka geliştirin, her zaman büyük hedefleriniz olsun. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışın. Bunu hem ülkemizin geleceği için hem de kendiniz için yapın." dedi.
Programa Kaymakam Refiki Osman Şenbahar, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Aydın ile öğrenciler katıldı.
