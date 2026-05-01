Merzifon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Amasya'nınMerzifon ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Demokrasi Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda bir araya gelen bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri açtıkları pankartlarla işçilerin bayramını kutladı.
Burada toplanan grup adına konuşan Recep Karabek, emekçilerin haklarını aramak için meydanlarda toplandıklarını belirtti.
Merzifon Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Atak ve Tuncer Basmacı’nın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.
