Merzifon'da 4006 Bilim Fuarları açıldı

Amasya’nınMerzifon ilçesinde, öğrencilerin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları açıldı.



Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi ile Fen Lisesi’nde düzenlenen fuarların açılışına, Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı ve Burcu Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, yaptığı açıklamada, hedeflerinin bilimle düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.



Bilim fuarlarında başarılı çalışmalara imza atıldığını aktaran Yozgat, “Öğrencilerimizin ortaya koyduğu her proje, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Bu anlamlı organizasyonda emeği bulunan okul yönetimimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.



Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

