Habertürk
Habertürk
        Şampiyon voleybolculardan Kaymakam Kartal'a ziyaret

        Şampiyon voleybolculardan Kaymakam Kartal'a ziyaret

        Amasya'da düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol Turnuvası'nda birinci olan Taşova Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız voleybol takımı, Kaymakam Salih Kartal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Şampiyon voleybolculardan Kaymakam Kartal'a ziyaret

        Amasya'da düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol Turnuvası'nda birinci olan Taşova Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız voleybol takımı, Kaymakam Salih Kartal'ı ziyaret etti.

        Şampiyonluk kupasını ilçeye getiren genç sporcuları, antrenörleri ve okul yönetimini tebrik eden Kaymakam Kartal, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Eğitim ve sporun bir arada başarılı şekilde yürütülmesinin önemine değinen Kartal, "Bu önemli başarı hepimizi mutlu etti. Elde edilen bu şampiyonluğun diğer öğrencilerimize ve gençlerimize de örnek olacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal etkinliklerde başarılı olmaları bizleri ayrıca memnun etmektedir." dedi.

        Öğrencilerle sohbet eden Kartal, şampiyon voleybolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

