Suluova'da "23 Nisan" kapsamında şenlik düzenlendi

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi.



Sentetik çim sahada yapılan etkinliklere katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme, yakar top ve bisiklet yarışı yaptı.



Yarışmalarda dereceye giren okul ve öğrencilere madalya ve kupalarını verildi.





İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, şenlik şeklinde geçen yarışmaların Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Çocuk" teması kapsamında düzenlendiğini söyledi.



Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle çok yönlü gelişiminin önemli olduğunu belirten Davu, "Bu tür etkinlik ve organizasyonlar öğrenciler arası birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiriyor. Öğrencilerin milli ve manevi değerleri, aile ve akran bütünlüğü içinde deneyimlenmesi ve pekiştirilmesinin sağlanıyor. Ayrıca gelişimlerine de büyük katkı veriyor." ifadelerini kullandı.



