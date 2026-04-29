        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Suluova'da "23 Nisan" kapsamında şenlik düzenlendi

        Suluova'da "23 Nisan" kapsamında şenlik düzenlendi

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Sentetik çim sahada yapılan etkinliklere katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme, yakar top ve bisiklet yarışı yaptı.

        Yarışmalarda dereceye giren okul ve öğrencilere madalya ve kupalarını verildi.


        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, şenlik şeklinde geçen yarışmaların Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Çocuk" teması kapsamında düzenlendiğini söyledi.

        Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle çok yönlü gelişiminin önemli olduğunu belirten Davu, "Bu tür etkinlik ve organizasyonlar öğrenciler arası birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiriyor. Öğrencilerin milli ve manevi değerleri, aile ve akran bütünlüğü içinde deneyimlenmesi ve pekiştirilmesinin sağlanıyor. Ayrıca gelişimlerine de büyük katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Amasya Üniversitesinin Merzifon merkez yerleşkesine "Turuncu bayrak" ödülü
        Amasya Üniversitesinin Merzifon merkez yerleşkesine "Turuncu bayrak" ödülü
        Göynücek'te 50 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi
        Göynücek'te 50 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi
        Göynücek ilçesinde Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışması yapılıyor
        Göynücek ilçesinde Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışması yapılıyor
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Amasya'da Dünya Aşı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Amasya'da Dünya Aşı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi