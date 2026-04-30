Suluova'da sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu köpek sudan çıkarıldı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

