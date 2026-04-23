Taşova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulmasının ardından kutlamalar, spor salonunda devam etti.





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.





Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp'ın öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladığı programda öğrenci ve öğretmenlerin hazırladıkları gösteriler sunuldu, şiirler okundu.



​​​​​​​



