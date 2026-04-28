Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Taşova'da hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen törenle 30 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Merkez Cami'de gerçekleştirilen uğurlama programına hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


        Duygusal anların yaşandığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından hacı adayları yolcu edildi.

        Hacı adaylarına kutsal topraklarda uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak hayırlı yolculuklar dileyen Taşova İlçe Müftüsü Faruk Ana, "Sizlerin bu güzel yolculuğu, gidemeyen kardeşlerimize umut olacak ve kendilerinin de hacı olması için sabırla bekleyecekler. Bizler de onlar için dua ediyoruz. Bu yolculuk sadece bedenle değil, kalple yapılan bir yolculuktur. Hac, sabır, teslimiyet ve kulluk imtihanıdır. Sizler kutsal topraklara giderek haccınızı yapacaksınız, asıl görev ondan sonra başlıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Amasya'da 2 katlı ev ve depo alev alev yandı
        Amasya'da 2 katlı ev ve depo alev alev yandı
        Amasya'da 2 katlı ev ve dopu alev alev yandı
        Amasya'da 2 katlı ev ve dopu alev alev yandı
        Gümüşhacıköy'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        Gümüşhacıköy'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        Amasya'da minibüsün otobüs durağını teğet geçtiği kaza kamerada
        Amasya'da minibüsün otobüs durağını teğet geçtiği kaza kamerada
        YEDAŞ'tan Amasya'ya 5 milyar TL'lik enerji yatırımı
        YEDAŞ'tan Amasya'ya 5 milyar TL'lik enerji yatırımı
        Amasya'da sarıya boyanan kanola tarlaları görsel şölen sunuyor
        Amasya'da sarıya boyanan kanola tarlaları görsel şölen sunuyor