Taşova'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "Eğitim Ortamları ve Okul Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.



Kaymakam Salih Kartal başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ve okul müdürleri katıldı.



Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasının devletin en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirten Kaymakam Kartal, "Hedeflerimiz velilerin çocuklarını okula gönderirken endişe duymadığı bir ortamı sağlamak, çocuklar için güvenli, huzurlu eğitim ortamları oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Güvenli çevre, huzurlu eğitim anlayışı doğrultusunda okul ve çevrelerinde alınan tedbirler daha da güçlendirildi." dedi.







