Taşova'da "Vakti Kuşanma Projesi" sergisi açıldı

–Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında, Amasya’nın Taşova ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan sergi açıldı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesinde, Şehit Bekir Özdemir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen sergi açılış programı saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Bu kainat insanlığın bir okulu, bizde bir okuldayız ve bu okulun sonunda bir imtihana tabi olacağız diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer



“Maarifin Türkiye Yüzyılı Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının paydaşı olduğu bir projedir. Allah’ın bizlere verdiği en büyük nimet zamandır. Zamanda insan ömrünün en büyük sermayesidir. Özellikle öğrencilerimiz ve gençlerimiz için son derce kıymetli, önlerinde bulunan uzun hayat yolculuğunun planlanması ve ona göre hareket etmeleri gereken çok önemli bir kavramdır





Program etkinlik haftasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, serginin açılışı ve serginin gezilmesi ile sona erdi.



Programa Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.







