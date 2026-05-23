Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Amasya'da taşkında zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Amasya'da taşkında zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'da aşırı yağışlar ve Yeşilırmak'ın taşması sonucu zarar gören sera ve tarım arazilerinde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 19:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Amasya'da taşkında zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'da aşırı yağışlar ve Yeşilırmak'ın taşması sonucu zarar gören sera ve tarım arazilerinde inceleme yaptı.


        Yağışlardan etkilenen Aksalur, Ovasaray ve Büyük Kızılca köylerini ziyaret eden Bayraktar, yoğun yağışların Amasya bölgesindeki tarla ve seralarda büyük çaplı zarara yol açtığını söyledi.

        Bayraktar, Amasya'da 3 bin 900 dekar tarla, 1981 dekar sera alanının zarar gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:


        "Tabii bu rakam şu açıdan önemli, toplam sera alanının yüzde 42'si hasar aldı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Bakanımızla yaptığımız toplantılarda bu maliyet yükünün azaltılması noktasında destekleme bütçesinin artırılmasını bekliyoruz. Tabii Allah böyle afetleri göstermesin diyorum. İnşallah son olur. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Aksalur köyünde seracılık yapan Fehmi Sığırcı ise sağanak ve taşkın sonrası ilk andan itibaren devlet yetkililerinin yanlarında olduğunu dile getirerek, "Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Devlet yetkililerimiz gece gündüz gününü bizimle burada geçirdi, çiftçinin yanında yer aldı. 'Fide, domates, salatalık çürüdü bitti.' derken amacımız kendimizi acındırmak değil. Yaşanan durum zaten kendini gösteriyor." ifadelerini kullandı.


        Bölgede taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin aralıksız çalışmaları sürerken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Amasya'da sağanak etkili oldu
        Amasya'da sağanak etkili oldu
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Amasya'da toplam sera alanının yüzde 42'si za...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Amasya'da toplam sera alanının yüzde 42'si za...
        Merzifon'da lise öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı
        Merzifon'da lise öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açıldı
        Merzifon'da "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında sergi açıldı
        Merzifon'da "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında sergi açıldı
        Merzifon'da 4006 Bilim Fuarları açıldı
        Merzifon'da 4006 Bilim Fuarları açıldı
        İstanbul-Samsun kara yolu Amasya geçişinde bayram trafiği yoğunluğu başladı
        İstanbul-Samsun kara yolu Amasya geçişinde bayram trafiği yoğunluğu başladı