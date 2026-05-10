12. Corendon Run To Sky yarışları, Antalya'da tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "12. Corendon Tahtalı Run to Sky" yüksek dağ koşusu yarışları sona erdi. Kemer Belediyesinin sponsorluğunda "Denizden Gökyüzüne Koş" sloganıyla düzenlenen yarışmada üç farklı parkurda, 14 ülkeden 530 sporcu mücadele etti. Denizden Tahtalı zirvesine uzanan Run to Sky'ın 27 kilometrelik parkurunda kadınlarda Dominika Stelmach, erkeklerde Michael Dimuantes birinci sırada yer aldı. Phaselis Run 41 kilometrelik parkurunda kadınlarda Olga Fedeneva, erkeklerde Konstantin Ivanov kürsünün zirvesine çıktı. KemeRun 12 kilometrelik yarışta ise kadınlarda Anna Aleshkina, erkeklerde ise Hızır Deniz Demirleng birinci oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde kupaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.