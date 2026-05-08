12. Corendon Tahtalı Run to Sky yarın Antalya'da başlayacak

12. Corendon Tahtalı Run to Sky yarışları, yarın Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayacak.



Bu yıl 14 ülkeden 501 sporcunun koşacağı organizasyona ilişkin ilçedeki bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, söz konusu yarışların bölge tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.



Solmaz, Kemer'in artık yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, spor, sanat ve yaşam kültürüyle de öne çıkan destinasyon haline geldiğini kaydetti.



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da sporcuların yalnızca yarışmayacağını Kemer'in ve Antalya'nın eşsiz doğasını, güzellikleri ile misafirperverliğini de deneyimleyeceğini ifade etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hakan Gündüz de Antalya’nın spor turizmindeki yükselen konumuna dikkat çekti.



Corendon Airlines Kıdemli Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Pınar Pehlivan ise sporun birleştirici gücüne inandıklarını dile getirdi.



Kemer'in uluslararası spor turizmi vizyonuna katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Pehlivan, "Corendon Tahtalı Run to Sky doğa, spor, turizm ve yaşam enerjisini aynı noktada buluşturan çok özel bir organizasyon. 5 yıldır devam eden iş ortaklığımız 2 yıldan bu yana isim sponsoru olarak devam ediyor. Kemer'in uluslararası spor turizmi vizyonuna katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Rossist Event kurucusu Polat Dede ise organizasyonun yıllar içinde uluslararası spor markasına dönüştüğünü, 12 yıldır denizden zirveye uzanan eşsiz hikayeyi büyütmeye devam ettiklerini söyledi.



Toplantıya, Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı İlhan Arıdıcı, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği Başkanı Özkan Çakmak ile elit atletlerden Doğa Karataş ve Polonyalı Dominika Stelmach da katıldı.



Sporcular, Çıralı sahilinden başlayıp caretta carettaların izlerini taşıyan kumsallardan, binlerce yıldır sönmeyen ateşleriyle efsanelere konu olan Yanartaş’tan ve Likya uygarlığının izlerini taşıyan parkurlardan geçerek Tahtalı Dağı’nın zirvesine ulaşacak.



Yarın 27K Run To Sky ve 41K Phaselis Run startlarının verileceği organizasyon, 10 Mayıs Pazar günü 12K KemeRun startının ardından Anneler Günü'ne özel anne-çocuk koşusu ve ödül töreniyle sona erecek.

