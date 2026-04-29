"15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" programının ilki Antalya'da düzenlendi

Basın İlan Kurumunca (BİK), iletişim fakültesi öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" programının ilki Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.



BİK Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programın açılışında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 10. yıl dönümünde demokrasi şuurunu ve toplumsal sorumluluk bilincini geleceğin gazetecilerine aktarmak üzere bir araya gelindiğini söyledi.



Hafızayı diri tutacak ve hakikati kayıt altına alacakların yarının gazetecileri olduğunu vurgulayan Uluçamlıbel, şöyle konuştu:



"O gece basın emekçilerinin kalemi hakikatin sarsılmaz gücüyle birleşmiş, atılan manşetler milletimizin iradesine tarihi not olarak düşmüştür. Bugün aynı bilinç kurumumuz ile Akdeniz Üniversitesinin işbirliğiyle genç iletişimcilerin kaleminde yeniden vücut buluyor. 'O gece sen olsaydın nasıl manşet atardın?' sorusuna verilecek her cevap yalnızca bir uygulamanın değil, mesleki duruşun ve vicdani sorumluluğun da bir tezahürü olacaktır."



Atölyenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Uluçamlıbel, "Bu atölye bir yönüyle tarihsel hafızayı diri tutmayı, diğer yönüyle kriz anlarında doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksinin nasıl ortaya konulacağını uygulamalı olarak göstermeyi amaçlıyor." dedi.



- "Gazetecilik, bir toplumun hafızasını ve hakikatlerini savunmak anlamına geliyor"





Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı da Türkiye genelinde 7 üniversiteyle gerçekleştirilecek projenin ilkine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Gazeteciliğin bir toplumun hafızasını ve hakikatlerini savunmak anlamına geldiğini belirten Arıcı, "Çok önemli ve çok değerli bir iş yapıyorsunuz çünkü geniş kitlelere hitap ediyorsunuz. 15 Temmuz'da da bunun gerekliliğini Türk basını çok güzel şekilde yerine getirdi. Yaptığınız işin sınavını başarıyla verdiniz." diye konuştu.



Arıcı, atölyenin öğrencilere çok güzel fırsatlar sunacağına işaret etti.



Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof ise atölye kapsamında öğrencilerin gazetecilerle bir araya geleceğini, bunun çok değerli olduğunu dile getirdi.



Bu programın çok kıymetli olduğunu söyleyen Hof, basının sadece güncel haberlerin yayılması için bir araç olmadığını, yıllar geçtikten sonra ne olduğuna bakılan arşiv kaynağı, bir rehber olduğunu anlattı.



Programda Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şeker, "Meslek İlkelerinde Etik" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.



Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tülay Bektaş moderatörlüğünde, TRT Antalya Haber Müdürü Muhammed Ahmet Öcal ile Antalya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya'nın yer aldığı oturum gerçekleştirildi.



Oturumda, kamu kurumlarında ve medya sektöründe kriz haberciliği deneyimleri ele alındı.

