        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

        2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

        Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

        Giriş: 23.05.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

        Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya için Rasmus Bramsen, Martin Damsbo ve Mahias Fullerton'un yer aldığı Danimarka takımıyla karşılaştı.

        Atışlar sonunda Türkiye, rakibine 238-234 skor üstünlüğü sağlayarak üçüncülüğü kazandı.

        Makaralı yay kadın takımlarında ise Hollanda adına yarışan Sanne De Laat, Fenna Stallen ve Jessie Van Den Munckhof, altın madalya almayı başardı.

        İtalya takımından Giulia Di Nardo, Nicola Andrea Moccia ve Elisa Roner gümüş, Estonya takımından Lisell Jaatma, Marita Meeri Paas ve Maris Tetsmann ise bronz madalya elde etti.

        Ödüller, protokol üyelerince sporculara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

