        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başladı

        2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başladı

        Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, resmi antrenman atışlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 24 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonada 41 ülkeden 307 okçu yarışıyor.

        Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk gününde, ekipman kontrolü ve resmi antrenman atışları gerçekleştirildi.




        - "Kendi evimizde olmanın avantajını kullanmaya çalışacağız"

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, şampiyonaya 12 sporcuyla katıldıklarını söyledi.

        Sporcularından beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Ergin, "Çünkü hem evimizdeyiz hem de okçularımız bu yıla çok iyi başladı. İlk 2 Dünya Kupası ayağında ortaya koyduğumuz performanstan çok memnunuz. Amacımız burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olabildiğince fazla İstiklal Marşı'nı dinletmek. Kendi evimizde olmanın avantajını kullanmaya çalışacağız." dedi.

        Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli okçular şunlar:

        Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

        Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat

        Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

        Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
