24. Uluslararası Alanya Kültür Sanat ve Turizm Festivali 22 Mayıs'ta başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Alanya Kültür Sanat ve Turizm Festivali, bu yıl "kervan" temasıyla 22-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Festivalin tanıtım toplantısı Kızılkule'de yapıldı.



Programın açıklandığı toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Kervan bir anlamda da kültürler arasındaki transferdir. Bugün bu kervan kelimesine geniş anlamda baktığımızda, Alanya'mıza 130'dan fazla ülkeden gelen insanların burada yerleşik olduğunu düşündüğümüzde ve aramızda kültür alışverişleri olduğunu düşündüğümüzde, bunun da aslında bir kervan olduğunu söyleyebiliriz. Alanya geçmişten beri liman kenti ve ticaret kenti olma özelliğini hiç kaybetmedi. Her yerden buraya bir şeyler gelirken buradan da diğer bölgelere bir şeyler satılmıştır. Ticaret yapılmıştır, kültür de bu süreçte aktarılmıştır. Bunlar festival temasını daha da anlamlı hale getiriyor." dedi.



Var olan etkinlikleri daha kaliteli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Özçelik, Alanya'nın geleceği için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.



Festivallerin şehir ekonomisine katkı sağladığını ve bu organizasyonu büyüterek sürdürdüklerini kaydeden Özçelik, önümüzdeki yıllarda bütün organizasyonları daha yukarıya çıkaracaklarını ifade etti.



22 Mayıs'ta Atatürk Anıtı önünden hareket edecek kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde sergiler açılacak, üretici pazarı, el sanatları ve yöresel lezzet stantlarında alışveriş yapılabilecek.



Etkinliklerde Aşkın Nur Yengi, Melek Mosso ve Goran Bregoviç müzikseverlerle buluşacak.

