27. Tarım ve Seracılık Festivali'nde sanatçı İrem Derici sahne aldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 27'ncisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında İrem Derici konser verdi.



Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde stadyumu dolduran vatandaşları, Ersin Otazca sahne şovlarıyla eğlendirdi.



Işık gösterileri altında sahneye çıkan İrem Derici sevilen şarkılarını seslendirdi.



Konsere verilen arada sahneye çıkan Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı, Derici'ye teşekkür ederek, çiçek ve plaket verdi.



Plaket takdiminden sonra seslendirdiği hareketli şarkılarıyla Atatürk Stadyumu'nu dolduran izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.



27. Tarım ve Seracılık Festivali, Poizi konseri ve 3 Mayıs Pazar günü yapılacak yağlı güreşlerle sona erecek.

