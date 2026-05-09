"5. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali" ziyaretçilere kapılarını açtı

Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, "Her sofra bir hikaye" temasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.



Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, yöresel ve coğrafi işaretli ürünler ile Antalya ve Akdeniz mutfağının eşsiz tatları ünlü şeflerin ve yerel üreticilerin marifetli elleriyle ziyaretçilere sunuluyor.



Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, Valiliğin öncülüğünde bir yılı aşkın süredir coğrafi işaret seferberliğinin yapıldığını söyledi.



19 coğrafi işaretle başladıklarını, şimdi bu sayıyı 21'e çıkardıklarını anlatan Şahin, "200'ün üzerinde coğrafi işaretli ürünümüz şu anda tescil aşamasında. Hedefimiz, bu coğrafyanın güzel ürünlerini, bu milletin, Antalyalıların göz nurlarını geçmişten birer dantel işler gibi bugüne gelmiş kültür üyelerini tanıtmak, yeni nesillere aktarmak." dedi.



Antalya'nın Türkiye'nin misafir odası olduğunu dile getiren Şahin, kentin Türkiye'nin vitrini olma özelliğini taşıdığını da ifade etti.



Konuşmaların ardından Şahin ve protokol üyeleri, stantları gezerek lezzetler hakkında bilgi aldı.



Etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Büşra Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, oda başkanları, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Festival yarın sona erecek.

