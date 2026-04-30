Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) beşinci etabının galibi Team Picnic PostNL takımından Hollandalı bisikletçi Casper van Uden, takım arkadaşlarının kendisine olan inancını koruduğunu ve bu güveni etap zaferiyle karşılıksız bırakmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 17:04 Güncelleme:
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) beşinci etabının galibi Team Picnic PostNL takımından Hollandalı bisikletçi Casper van Uden, takım arkadaşlarının kendisine olan inancını koruduğunu ve bu güveni etap zaferiyle karşılıksız bırakmadığını söyledi.


        Patara-Kemer etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van Uden, geçen senenin aksine Türkiye'ye daha iyi hazırlanarak geldiğini belirterek, ilk etaplarda bazı hatalar yaptığını ancak bunlardan ders çıkardığını dile getirdi.

        İlk etaplarda bazı hatalar yaptığını anlatan Hollandalı sporcu, "Geçen yıl Türkiye'den önce hastalanmıştım, bu yüzden o daha çok form arama yarışıydı. Ama şimdi iyi hazır olarak geldim. Sezonun başlangıcından sonra güzel, uzun bir ara verdim. Kendimi gerçekten iyi hazırlamak için beş haftam vardı. Antrenmanlarda kendimi iyi hissediyordum. İlk etaplarda da gerçekten iyi hissediyordum ama bazı hatalar yaptım. Bu sorun değil, onlardan ders çıkarıyoruz. Takım arkadaşlarım bana olan inançlarını korudular ve ben de onları güzel bir galibiyetle ödüllendirebildim." ifadelerini kullandı.

        Etabın önceki günlere göre daha zorlu geçtiğini aktaran Van Uden, iki uzun tırmanışa rağmen takımının kendisini yeniden finişe taşıdığını aktararak şunları kaydetti:

        "Bence oldukça zor bir etaptı, iki uzun tırmanış vardı. Ama gördüğünüz gibi hepimiz ilk gruptaydık, bu yüzden herkesin seviyesi gerçekten çok yüksek. Savaşmaya devam ettiler ve beni geri getirdiler. Bence gerçekten iyi bir iş çıkardılar. Sürmeye devam ettikleri, beni geri getirdikleri ve bu kadar iyi bir önde çekme yaptıkları için onlara çok teşekkür etmeliyim."

        Finişe giden bölümde takımının güçlü bir organizasyon ortaya koyduğunu anlatan Van Uden, "Güçlü bir önde çekme trenimiz olduğunu zaten görmüştük. Son köşede birlikte olmak, sonra birleşmek, tam gaz devam edip bitirmek istedik. Bence iyi bir iş çıkardılar. Ballerini'nin erken gitmesi güzel oldu, sonra karşı rüzgarla onun hava koridoruna girip onu geçebildim ve şans eseri herkesin önünde kaldım." diye konuştu.

        Takımının sezon başından bu yana galibiyet alamamasına da değinen Van Uden, "Bu pozisyonda olmak hoş değil ama sürücüler olarak birbirimize bağlı kalarak ve birlikte pozitif kalarak iyi bir iş çıkarıyoruz. Çok fazla yeteneğimiz var, çok fazla genç arkadaşımız var. Bu ortaya çıkacak. Bazen biraz daha uzun sürüyor ama hepimiz yetenekliyiz. Biz bu tür şeyleri kalbimize takmıyoruz, sadece en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




        - Ödül töreni

        TUR 2026'nın beşinci etabının ardından finiş noktasında ödül töreni düzenlendi.

        Törende bisikletçilere kazandıkları ödüller ile mayoları Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanları Metin Cengiz ile Yusuf Alperen Ayar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Ağaoğlu ile Onur Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi Abdurrahman Arıcı takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

