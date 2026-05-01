Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Antalya Haberleri 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) altıncı etabını, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Christian Bagatin kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya-Feslikan arasındaki 127,9 kilometrelik etabı 3 saat 23 dakika 12 saniyede tamamlayan Christian Bagatin, birinci sırayı aldı.

        Zirve finişine sahne olan ve "Kraliçe Etap" olarak nitelendirilen parkurda, Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies takımından Jordan Jegat ise 3'üncülüğü elde etti.

        Sebastian Berwick, genel klasmanda Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa'nın 5 saniye önüne geçerek turkuaz mayoyu, tırmanış klasmanında da zirveye çıkarak kırmızı mayoyu aldı.

        Yeşil mayo Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı'da kaldı.




        - Yedinci etapla yarışa devam

        Yarışa, yarın Antalya'da yapılacak 7. etapla devam edilecek.

        Bisikletçiler, Antalya'dan başlayıp yine Antalya'da sona erecek 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

        Şehir etabı niteliği taşıyan parkurda yüksek tempo ve toplu finiş ihtimali öne çıkarken, bisikletçiler son düzlüğe avantajlı pozisyonda girebilmek için mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

