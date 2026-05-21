Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı

        70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı

        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı'ndan 70 yaşında mezun olan Rahime Uluşar, diplomasını aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 17:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı

        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı'ndan 70 yaşında mezun olan Rahime Uluşar, diplomasını aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

        Yüksekokulun Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde mezunlar arasında yer alan Uluşar, dikkati çekti.

        Uluşar, eşi Nadir Uluşar ile çıktığı sahnede mezuniyet belgesini, oğlu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın elinden aldı.

        Rahime Uluşar, törende yaptığı konuşmada, kendisinin içinde hep uhde kalan üniversite okuma hayalini 70 yaşında gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

        Liseden mezun olduktan 50 yıl sonra üniversite sınavına girdiğini, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı'na yerleştiğini ifade eden Uluşar, "İki yıl süreyle derslerimi hiç aksatmadan, tüm derslerimi başarıyla tamamlayıp bu yıl mezun oldum. Benim için büyük mutluluk. Bir başka mutlulukta mezuniyet belgemi, yıllar önce onun mezuniyetinde büyük sevinç yaşadığım oğlumun elinden alıyor olmamdır." diye konuştu.

        Uluşar, tekrar üniversite sınavına girerek hayalini kurduğu psikoloji okumayı çok istediğini sözlerine ekledi.

        - Dekan Uluşar: "Anneme mezuniyet belgesini vermem benim için ayrıca bir onur"

        Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar da annesinin üniversite okuma isteğine kayıtsız kalamadıklarını, sınav başvurusunu, üniversite kaydını birlikte yaptıklarını anlattı.

        İki yıl süreyle derslerdeki zorlukları kendisi kadar en iyi şekilde babasının yaşadığını anlatan Uluşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün benim için Akdeniz Üniversitesi'nin 20 yıllık bir hocası olarak çok önemli bir gün. Annemi mezun ediyoruz, kendisi Akdeniz Üniversitesinin en yaşlı ya da en genç öğrencisi, kendisi 70 yaşında. Kendisi çok azmetti, iki yıl içinde yaşadıklarını, gayretini hepimiz gördük. Anneme mezuniyet belgesini vermem benim için ayrıca bir onur."

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Çoşgun'un katıldığı tören, mezuniyet belgelerini alan öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için Mutlak Butlan kararı çıktı
        CHP için Mutlak Butlan kararı çıktı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Gazipaşa'da yol kenarında ölü bulunan kişinin motosikletiyle kaza yaptığı b...
        Gazipaşa'da yol kenarında ölü bulunan kişinin motosikletiyle kaza yaptığı b...
        Tırın balatalarından çıkan dumana yangın tüpüyle müdahale etti
        Tırın balatalarından çıkan dumana yangın tüpüyle müdahale etti
        Otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı
        Otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı
        Antalya'da ormanlık alanda yangın
        Antalya'da ormanlık alanda yangın
        Yıllardır yapımı tamamlanmayan inşaatta erkek cesedi bulundu Üzerinden kiml...
        Yıllardır yapımı tamamlanmayan inşaatta erkek cesedi bulundu Üzerinden kiml...
        Demre'de Meslek Tanıtımı ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Hatırlatma Fua...
        Demre'de Meslek Tanıtımı ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Hatırlatma Fua...