AK Parti İl Başkanı Çetin, kentteki ulaşım yatırımlarını değerlendirdi

        AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya'da yıllardır bölge halkının ve turizm sektörünün en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen Atatürk Caddesi yolunun, yapılan çalışmaların ardından modern konforlu ve güvenli bir yapıya kavuştuğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Çetin, bugüne kadar Antalya’da gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerinin yapamadığı ya da öncelik sıralamasına dahi almadığı kronik sorunlar karşısında vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyecekleri belirtti.

        Antalya’da turizmin ilk başladığı lokasyonlardan biri olması nedeniyle bölgenin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Çetin, bu nedenle teşkilat olarak duruma el attıklarını ve hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.


        Beldibi’nin Antalya turizmi açısından büyük önem taşıyan destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çeken Çetin, yıllardır devam eden yol sorununun vatandaşlar için çile haline geldini, ülkeye gelen yabancı turistler karşısında büyük bir mahcubiyet duyduklarını bildirdi.

        Buna rağmen ilgili belediyelerin konuya çözüm üretmesini bekleyecek sabrın kalmadığını belirten Çetin, yaşanan toz, trafik yoğunluğu ve kötü görüntünün de kötü yönetimin bir sonucu olduğunu vurguladı.


        Tamamlanan yatırımla birlikte bölgenin daha güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım altyapısına kavuştuğunu vurgulayan Çetin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Antalya’ya değer katacak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Kemer-Beldibi Turistik Şehir Geçişi Projesi de Antalya’da hak ettiği yere ulaşan vizyon projelerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.


        Çetin, projeye katkı sunan ilgili Bakanlıklara da teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

