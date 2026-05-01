Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri AK Parti'ye katılan Serik Belediye Başkanı ile meclis üyelerine rozetleri takıldı

        Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile beraberindeki belediye meclis üyelerine düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 17:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında düzenlenen törende, Kumbul'un AK Parti'ye katılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Serik halkının Kumbul'u çok sevdiğini, ilçeye daha güzel hizmetler yapmaya devam edileceğini belirten Çavuşoğlu, "Biz CHP'den seçildi diye devletin vermesi gereken hizmetleri, desteği hiç esirgemedik. Bu büyükşehir için de geçerli. Belediyecilikten gelen bir liderimiz var. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı var. Hiçbir AK Partili arkadaşımız, bir belediye başkanımızdan onu zorda bırakacak bir talepte bulunmaz. Ancak halktan gelen talepler iletilir, birlikte çözüm nasıl yapılır buna kafa yorulur, birlik beraberlik içinde hizmet edilir. O nedenle biz dünyanın gözbebeği Serik'imizin tüm mahallelerine hizmet edeceğiz." diye konuştu.

        Şu an Antalya'nın yerel yönetim anlamında hak ettiği hizmeti alamadığına işaret eden Çavuşoğlu, tasarruf dönemine rağmen Antalya'ya çok güzel hizmetler getirdiklerini ve özellikle büyükşehirin yapması gereken hizmetleri ilgili Bakanlıkların yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

        Çavuşoğlu, Antalya'nın ihmale gelmeyeceğini belirterek, büyükşehir belediyesinin de yapması gereken hizmetler olduğunu, bunlardan birinin sivrisineklere karşı ilaçlama yapılması, diğerinin de şu an yetersiz olan arıtma konusunun çözülmesi olduğunu vurguladı.

        -"Hizmete gitmesi gereken paralar birilerinin cebine iniyor"

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonlarına da değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

        "Büyükşehir Belediyesi şu an devam eden yolsuzluk operasyonlarını bahane etmemeli. Yolsuzluk operasyonları niye yapılıyor? Hizmete gitmesi gereken paralar birilerinin cebine iniyor. Bunun için operasyonlar yapılıyor. Yani milletin verdiği vergiler ve devletin gönderdiği paraların hizmete gitmesi için. Operasyon yapılıyor 'para yok' diyemezsiniz çünkü devlet ödeme yapmaya devam ediyor, milletimiz de büyükşehire vermesi gereken emlak vergisi dahil hepsini vermeye devam ediyor. Girdi bakımından eksilen bir şey yok. Bunlar bahane olmamalı. Özellikle COP31 zirvesi için büyükşehir belediyesinin yapması gereken yol ve diğer hizmetlere gereken desteği vereceğimizi bizzat Bakanımız Murat Kurum söyledi. Antalya'nın bekleyecek sabrı yok, Antalya'nın imajını bozmaya hakkınız yok."

        AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise Serik'in turizmin başkenti Antalya'nın çok önemli destinasyonu olduğunu söyledi.

        Turizmin belediye hizmetleriyle geliştiğini ifade eden Çelik, "Serik'teki Belek, Kadriye, Boğazkent öyle bir destinasyon ki dünyanın en iyi toplantıları burada yapılıyor." dedi.

        - "Antalya'mızı daha ileri taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza devam edeceğiz"

        Kumbul da vizyonuyla ülkeye yön veren, milletin her daim yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarını sunduğunu ifade etti.

        Erdoğan liderliğinde Serik'te Antalya için daha güçlü şekilde çalışacaklarına işaret eden Kumbul, "Hep birlikte Serik'imizi, Antalya'mızı daha ileri taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza devam edeceğiz. Meclis üyelerimizin de desteğiyle her zaman olduğu gibi yine milletimizin hizmetinde olacak, adaletli, şeffaf ve hizmet odaklı çalışma sözü verdiğimiz Serikli vatandaşlarımıza mahcup olmamak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından düzenlenen törende, Kumbul ve beraberindeki belediye meclis üyelerine parti rozetleri takıldı.

        Törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
