        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri zambak ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu

        Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, "Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projesi" kapsamında 100 zambak ağacı fidanı dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ağaç dikim etkinliği, öğrencilerin ve mahallelilerin katılımıyla Belek'te gerçekleştirildi.

        Projenin danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Şenol Kantarcı, zambağın tarih boyunca saflığın, yeniden doğuşun ve zarafetin evrensel sembolü olduğunu söyledi.

        Zambağın, kozmetik sektöründe de aranan kokulu yağı ve tıbbi aromatik özellikleriyle, doğa ile insan sağlığı açısından değerli bir bitki olduğunu belirten Kantarcı, bu yönüyle projenin anlamını en iyi şekilde yansıttığını kaydetti.

        Katılımcılardan Melda Şahin de her zambağın yanan doğanın yeniden nefes alışı, her filizin de küllerin içinden doğan yeni başlangıcın simgesi olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Küba mesajı
